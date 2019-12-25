Специалисты продолжают реконструкцию головного участка тепломагистрали "Полюстровская"

Реконструкция началась осенью 2024 года и затрагивает снабжение теплом и горячей водой порядка 300 тысяч горожан.

Специалистами АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершён монтаж временной теплотрассы и переведен поток потребителей на резервные мощности. Это дало возможность начать масштабную реконструкцию головной линии тепловых магистралей "Полюстровская", обеспечивающих тепловую энергию жителям Калининского и Красногвардейского районов северной столицы.

Работы проводятся в рамках масштабной модернизации системы отопления в зоне ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Ранее специалистами группы компаний ТЭК был введен в эксплуатацию временный участок тепловой трассы длиной около 800 метров, временно покрывающий потребности населения указанных районов в отоплении и горячем водоснабжении на весь срок ремонта основного сегмента магистрали "Полюстровская".

Проект предусматривает полную замену 1110 метров трубопроводных линий, расположенных вдоль улиц Чичуринский переулок, Лабораторная, площадь Калинина, улица Васенко и пересекающие проспект Полюстровский и проспект Кондратьевский. Реконструкция началась осенью 2024 года и затрагивает снабжение теплом и горячей водой порядка 300 тысяч горожан.

Для минимизации нарушений городского пространства применяется поэтапный подход: сначала монтируется временная сеть, а затем последовательно заменяются участки старых коммуникаций. Благодаря такому решению сохраняется привычный внешний вид площади Калинина, обеспечивается свободный проезд транспорта и беспрепятственное движение пешеходов.

Уже переведённые на временные коммуникации потребители позволили специалистам приступить к обновлению более 520 метров магистральных трубопроводов, идущих от Чичуринского переулка и проспекта Полюстровского в направлении площади Калинина. Используемые современные стальные трубы имеют защиту из пенополиуретанового покрытия и оборудованы системой удаленного мониторинга, позволяющей оперативно выявлять возможные дефекты теплоизоляции.

Результатом реализации проекта станет повышение надёжности теплоснабжения более 665 зданий, среди которых 462 многоквартирных дома, 52 образовательных учреждения и 17 медицинских организаций. Работы планируется завершить ко второму кварталу 2026 года.

Замена головного участка тепломагистрали "Полюстровская" входит в программу комплексной реконструкции сетевого хозяйства АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", запущенную в 2024 году после объединения городских теплосетей под единым управлением после покупки контрольного пакета акций АО "ТЭК СПб".

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе реконструируют более 9 тыс. метров теплосетей.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"