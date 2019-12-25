"Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

На это время подачу горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничат.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в двух районах Петербурга проведут испытания "Теплосети". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Работы проведут по улицам Тележная, Миргородская, Хохрякова, Гончарная, Харьковская, Атаманская, Константиноградская, Кременчугская, Профессора Ивашенцева, Полтавская и на Александра Невского. Также испытания состоятся на набережной Обводного канала и реки Монастырки, Чернорецкий переулок, территория сада Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

На время работ по этим адресам ограничат водоснабжение. Отмечается, что при этом отопление будет работать в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга.

Фото:Piter.TV