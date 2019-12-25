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Теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга
Сегодня, 10:39
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IRINA_CHALKINA

Теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга

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Сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства территории.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что теплоэнергетики заменили четыре метра ненадежного трубопровода на проспекте Космонавтов. Кроме того, на соответствующем участке произвели диагностику и переподключили пользователей. 

В настоящий момент, сотрудники ведомства ведут работы по восстановлению благоустройства участка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе дворы затопило кипятком из-за прорыва трубы.

Фото:Piter.TV

Теги: московский район, прорвало трубу, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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