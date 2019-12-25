Сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства территории.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что теплоэнергетики заменили четыре метра ненадежного трубопровода на проспекте Космонавтов. Кроме того, на соответствующем участке произвели диагностику и переподключили пользователей.

В настоящий момент, сотрудники ведомства ведут работы по восстановлению благоустройства участка.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе дворы затопило кипятком из-за прорыва трубы.

Фото:Piter.TV