В Московском районе дворы затопило кипятком из-за прорыва трубы

В воскресенье, 11 октября, рано утром в Московском районе прорвало трубу с кипятком. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Трубу прорвало на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В итоге улицы погрузились в кипяток. По словам корреспондента, все припаркованные машины также оказались в горячей воде. Улицы заволокло паром.
О пострадавших пока никакой информации нет.
В настоящий момент, на месте аварии работают службы.
Ранее мы сообщали о том, что в заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже.
Видео:Piter.TV
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