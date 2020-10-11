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В Московском районе дворы затопило кипятком из-за прорыва трубы

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Cлужбы устраняют аварию.

В воскресенье, 11 октября, рано утром в Московском районе прорвало трубу с кипятком. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Трубу прорвало на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В итоге улицы погрузились в кипяток. По словам корреспондента, все припаркованные машины также оказались в горячей воде. Улицы заволокло паром. 

О пострадавших пока никакой информации нет.

В настоящий момент, на месте аварии работают службы. 

Ранее мы сообщали о том, что в заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже.

Видео:Piter.TV

Теги: в колпино прорвало трубу с горячей водой, московский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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