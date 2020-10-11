В Московском районе дворы затопило кипятком из-за прорыва трубы

Cлужбы устраняют аварию.

В воскресенье, 11 октября, рано утром в Московском районе прорвало трубу с кипятком. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Трубу прорвало на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В итоге улицы погрузились в кипяток. По словам корреспондента, все припаркованные машины также оказались в горячей воде. Улицы заволокло паром.

О пострадавших пока никакой информации нет.

В настоящий момент, на месте аварии работают службы.

Ранее мы сообщали о том, что в заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже.

Видео:Piter.TV