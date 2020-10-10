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В заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже

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Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

На пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы произошел пожар в заброшенном здании. На данный момент спасатели борются с огнем, узнал Piter.TV от источника.

Возгорание произошло в доме №57 по Магнитогорской улицы. Горожане заметили в окнах пламя. Здание не является жилым, окна на первом этаже заколочены. 

Ведутся работы по локализации огня. Информация о пострадавших уточняется. 

Петербуржцы отметили в комментариях группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" о том, что ранее в этом доме уже происходили возгорания. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок проспекта Энергетиков расширят за 191,6 млн рублей. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: заброшенное здание, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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