В заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже

Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

На пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы произошел пожар в заброшенном здании. На данный момент спасатели борются с огнем, узнал Piter.TV от источника.

Возгорание произошло в доме №57 по Магнитогорской улицы. Горожане заметили в окнах пламя. Здание не является жилым, окна на первом этаже заколочены.

Ведутся работы по локализации огня. Информация о пострадавших уточняется.

Петербуржцы отметили в комментариях группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" о том, что ранее в этом доме уже происходили возгорания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок проспекта Энергетиков расширят за 191,6 млн рублей.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK