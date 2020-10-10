В заброшенном здании на Магнитогорской произошел пожар на втором этаже

На пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы произошел пожар в заброшенном здании. На данный момент спасатели борются с огнем, узнал Piter.TV от источника.
Возгорание произошло в доме №57 по Магнитогорской улицы. Горожане заметили в окнах пламя. Здание не является жилым, окна на первом этаже заколочены.
Ведутся работы по локализации огня. Информация о пострадавших уточняется.
Петербуржцы отметили в комментариях группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" о том, что ранее в этом доме уже происходили возгорания.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок проспекта Энергетиков расширят за 191,6 млн рублей.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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