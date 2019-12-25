Участок проспекта Энергетиков расширят за 191,6 млн рублей

Работы должны начаться до конца 2020 года.

Стало известно, что участок проспекта Энергетиков от дома № 15 до Магнитогорской улицы ждет расширение. Об этом 25 сентября объявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Работы должны начаться до конца 2020 года. Их ориентировочная стоимость – 191,6 млн рублей. Подрядчику предстоит провести капремонт участка дороги с расширением проезжей части. Это потребовалось из-за возросших транспортных потребностей населения. Кроме того, железнодорожные пути в зоне переезда тоже планируется отремонтировать.

Завершить работы по условиям госконтракта планируется не позднее 30 августа 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что реставрация церкви на Васильевском острове обойдется в 328 млн рублей. Подрядчику нужно будет заняться реставрацией и воссозданием живописи, также следует благоустроить прилегающую территорию.

Фото: Piter.tv