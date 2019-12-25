Специалисты "Теплосети" чинят прорвавшуюся на Севастопольской улице трубу

Работы продлятся до конца субботы.

В Кировском районе Петербурга специалисты "Теплосети" чинят прорвавшуюся трубу. Инцидент на трубопроводе у дома №34 по Севастопольской улице произошел примерно в 3.30 утра субботы, 27 февраля.

Как сообщили в пресс-службе организации, работы продлятся до конца дня, перевести систему отопления в штатный режим планируется в 23.30. Управляющим компаниям, отметили в "Теплосети", необходимо постоянно контролировать системы отопления и заменять воду при снижении температуры теплоносителя.

Ранее мы рассказывали, что съезд с Васильевского острова подтопило из-за тающего снега.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"