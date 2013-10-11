Петербургская "Теплосеть" перешла в усиленный режим работы из-за мороза

Оперативные бригады находятся наготове.

Мороз, нагрянувший на Петербург, вынудил городскую "Теплосеть" перевести в усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе организации 5 февраля.

С 5 февраля 2021 года АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" переходит на усиленный режим работы в связи с предстоящим понижением температуры наружного воздуха. пресс-служба "Теплосети"

По словам теплоэнергетиков, при изменении погодных условий в трубопроводах регулируют температуру воды, что приводит к повышению нагрузки на системы отопления. Поэтому оперативные бригады постоянно находятся наготове и обеспечены дополнительной специализированной техникой.

Тем временем, ГУП "ТЭК СПб" намерен привлечь кредитные линии общим лимитом 1,2 млрд руб.

Фото: Piter.TV