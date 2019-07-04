ГУП "ТЭК СПб" намерен привлечь кредитные линии общим лимитом 1,2 млрд руб

Деньги будут направлены на рефинансирование, пополнение оборотных средств.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" намерено привлечь четыре возобновляемые кредитный линии, с лимитом задолженности по каждой в 300 млн рублей. Предприятие разместило закупки, по их итогам планирует найти банк (или банки – Piter.tv) партнер.

Заемные деньги нужны "ТЭК СПб" для рефинансирования, пополнения оборотных средств.

За каждую кредитную линию предприятие готово заплатить до 20,7 млн рублей – из расчета 6,9% годовых. Такова максимальная цена каждой из четырех закупок. Впрочем, ТЭК ожидает, что ставка в итоге аукционов окажется более низкой.

Все линии привлекаются сроком на один год – с 5 марта этого года до 5 марта следующего.

Заявки от банков, желающих открыть эти линии, принимаются до 18 февраля.

В декабре минувшего, 2020 года, Piter.tv сообщало о том, что в аукционах ТЭК СПб на привлечение 4-х кредитных линий победил банк "Россия".

В одном из своих сообщений, посвященных итогам 2020 года, предприятие сообщило о том, что в том году заключило с этим кредитным учреждением договоры на линии общей суммой 18 млрд 630 миллионов рублей.

Кредитный портфель "ТЭК СПб" ежегодно рефинансируется, отметила тогда компания. Заемные средства необходимы для рефинансирования и пополнения оборотных средств. Дефицит последних вызван, в основном, дебиторской задолженностью, в том числе, просроченной.

Фото: t.me/spbgptek