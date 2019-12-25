Банк "Россия" победил в аукционах ТЭК СПб на привлечение 4-х кредитных линий

Их общий объем составляет 2 млрд рублей.

Банк "Россия" стал победителем в четырех аукционах ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" на привлечение кредитных линий. Таковы итоги соответствующих закупок петербургской энергетической компании.

Целью каждой из пяти таких закупок, как сообщало Piter.tv, было привлечение возобновляемой линии с лимитом задолженности в 500 млн рублей. Сроком на 1 год – с 18 декабря текущего года до 18 декабря следующего.

Итоги одного аукциона еще не подведены. Что касается четырех остальных, то по всем предложение банка "Россия" оказалось ниже, чем у других кредитных организаций. Также участником трех из четырех аукционов был, в частности, казанский банк "АК Барс", но его предложения неизменно составляли 27,5 млн рублей, тогда как "Россия" предлагала более выгодные для "ТЭК СПб" условия (27,308 млн рублей) по каждой кредитной линии.

В итоге комиссия решила заключить с этим банком три договора по такой цене. Еще один, четвертый договор, будет заключен по цене 27,978 млн рублей. В этом аукционе "АК Барс" не участвовал.

Между тем, максимальная цена каждой закупки составляла 34,5 млн рублей.

"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" привлекает кредитные линии на рефинансирование займа, и для пополнения своих оборотных средств.

Ранее, в ноябре, банк "Россия" победил в аукционах на предоставление еще трех линий для этой компании.

Фото: t.me/spbgptek