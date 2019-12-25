ГУП "ТЭК СПб" намерено привлечь 5 кредитных линий сроком на 1 год

Лимит задолженности по каждой – 500 млн рублей.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" намерено привлечь 5 кредитных возобновляемых линий с лимитом задолженности по каждой в 500 млн рублей. Компания разместила пять закупок. По их итогам планирует определить банк (или банки), которые предоставят заемные средства.

Все пять линий привлекаются сроком на 1 год. "С "18" декабря 2020 года по "18" декабря 2021 года включительно", - указано в документации закупок. Максимальная цена договора, на которую рассчитывает компания в каждом случае, - 34,5 млн рублей.

Цель привлечения средств – это рефинансирование кредита, а также пополнение оборотных средств предприятия.

Заявки от банков ГУП принимает до 30 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, на текущей неделе ГУП "ТЭК СПб" подвело итоги аукционов на предоставление еще трех кредитных линий – общим объемом 950 млн рублей. Победителем всех аукционов стал банк "Россия".

Фото: t.me/spbgptek