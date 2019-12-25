Банк "Россия" победил в аукционах на предоставление кредитных линий для ТЭК СПб

Их общий объем – 950 млн рублей.

АБ "Россия" выиграл в трех аукционах на предоставление возобновляемых кредитных линий для ГУП "ТЭК Спб". Таковы итоги закупок, размещенных в середине октября теплоэнергетической компанией.

Всего ТЭК привлекает три линии. Одну объемом 350 млн рублей и две – по 300 млн рублей. Все сроком на 1 год.

В аукционе на предоставление линии на 350 млн рублей приняли участие 4 банка. Ценовое предложение "России" составило 19,8 млн рублей. Что касается других участников, то, в частности, предложение казанского "АК БАРСА", было выше – 19,95 млн рублей, так же, как и петербургского филиала банка "ВБРР" (22,575 млн рублей).

Сам ТЭК СПб рассчитывал на максимальную сумму договора в 24,115 млн рублей.

В аукционах по кредитным линиям на 300 млн рублей, предложение "России" составило немногим менее 17 млн рублей, а, например, того же "АК БАРСА" - 17,1 млн рублей.

Во всех трех аукционах закупочная комиссия решила заключить договор с банком "Россия". Средства нужны ГУП для рефинансирования кредита и пополнения оборотных средств.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге в следующем году отремонтируют 260 км теплосетей.

Фото: t.me/spbgptek