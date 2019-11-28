ГУП "ТЭК СПб" планирует привлечь три кредитных линии общим объемом 950 млн руб

Заемные средства компания хочет взять на год.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" планирует привлечь три возобновляемых кредитных линии. Компания разместила закупки. По итогам их аукционов намерена определить банк (или банки – Piter.tv), который предоставит средства.

Лимиты задолженности по двум линиям составляют по 300 млн рублей, по третьей – 350 млн рублей. Суммы договоров для первых двух могут составить по 20,67 млн рублей, по третьей – 24,115 млн рублей.

Все линии "ТЭК СПб" намерено привлечь на год. "С 20 ноября 2020 года по 20 ноября 2021 года включительно", - говорится в документации. Средства нужны ГУП для рефинансирования кредита и пополнения оборотных средств.

Заявки от банков теплоэнергетическая компания принимает до 2 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, реконструкция теплосети на Руставели завершилась с опережением на год.

Фото: gptek.spb.ru