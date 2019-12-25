Реконструкция теплосети на Руставели завершилась с опережением на год

Работы начались в мае 2019.

В Петербурге раньше установленного срока завершили реконструкцию теплосети на улице Руставели. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Работы проходили на участке от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. Ветхие трубопроводы протяженностью почти 2 км заменили на новые диаметров 50-400 мм. Они защищены от агрессивных внешних сред и коррозии. Работы проводились за счет бюджетных средств.

Реконструкция началась ГУП "ТЭК СПб" и ООО "ТГК-Сервис" в мае 2019-го года, а завершилась на год раньше, чем было запланировано. Теплосеть обслуживает 31 здание, в том числе два детских сада, школу и 21 многоквартирный дом ― в общей сложности надежное теплоснабжение получат более 10 тыс. человек.

На данный момент проходит благоустройство территории.

Ранее на Парнасе на год раньше закончили реконструкцию паропровода.

Фото: Piter.TV





