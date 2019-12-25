На Парнасе на год раньше закончили реконструкцию паропровода

Год назад в результате прорыва на паропроводе пострадали люди.

На Парнасе завершились работы по замене трубопровода. Протяженность теплосети и паропровода составляет более 2 км. Реконструкцию планировали закончить в ноябре 2021 года, однако удалось это сделать на год раньше, рассказала пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Обновленный паропровод обеспечит качественным теплоснабжением 33 здания, среди них 10 относятся к крупным предприятиям промзоны. Отмечается, что переключение абонентов произошло еще в июле. О планах завершить работы раньше срока заявлялось еще в июне.

Работы не приостанавливались даже в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации. Одним из нововведений стал мониторинг зоны реконструкции онлайн с помощью web-камер.



Паропровод был построен в 1980-х годах и прослужил 38 лет, при том что норматив составляет 25 лет. За последние 6 лет специалисты "ТЭК" ликвидировали более 70 технологический нарушений на объекте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе во время работ на теплосети загорелся автомобиль ГУП "ТЭК".

Фото: ГУП "ТЭК СПб"