В Приморском районе во время работ на теплосети загорелся автомобиль ГУП "ТЭК"

В результате дефекта на теплосети и пожара никто не пострадал.

Днем 30-го сентября на Планерной улице загорелся автомобиль ГУП "ТЭК". Ситуацию прокомментировала пресс-служба предприятия.

Инцидент произошел у дома №47, корпус 2. В 13:00 в "ТЭК" сообщили о дефекте на теплосети диаметром 15,9 см. При подключении рабочего оборудования в аварийно-ремонтной машине филиала "Производственное объединение специальных машин и механизмов" произошло возгорание. Его устранили сотрудники МЧС в 15:21. Обошлось без пострадавших.

После завершения всех необходимых работ автомобиль эвакуируют. По факту случившегося проводится проверка. В "ТЭК" пообещали, что ликвидация дефекта не отразится на абонентах.

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