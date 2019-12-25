Петербуржец на легкомоторном самолете совершил вынужденную посадку под Калугой

У мужчины не было разрешения на полет.

Житель Санкт-Петербурга совершил вынужденную посадку в Калужской области.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) сообщает, что 30 сентября пилот самолета "Цессна" RA-2009G совершил вынужденную посадку на аэродромную площадку под Малоярославцем Калужской области.

Известно, что пилот житель северной столицы. Он летел из Волгограда домой в Санкт-Петербург. Разрешения на использование воздушного пространства у него не имеется. В отношении пилота начата прокурорская проверка.

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Фото:gansguns.com