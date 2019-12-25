  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец на легкомоторном самолете совершил вынужденную посадку под Калугой
Сегодня, 16:18
118
MShaffter

Петербуржец на легкомоторном самолете совершил вынужденную посадку под Калугой

0 0

У мужчины не было разрешения на полет.

Житель Санкт-Петербурга совершил вынужденную посадку в Калужской области.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) сообщает, что 30 сентября пилот самолета "Цессна" RA-2009G совершил вынужденную посадку на аэродромную площадку под Малоярославцем Калужской области.

Известно, что пилот житель северной столицы. Он летел из Волгограда домой в Санкт-Петербург. Разрешения на использование воздушного пространства у него не имеется. В отношении пилота начата прокурорская проверка.

Ранее:В Ростовской области упавшее дерево убило 2 парней в автомобиле

Фото:gansguns.com

Теги: новости калуги, новости россии, новости спб, чп в аэропорту
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии