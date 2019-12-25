В Ростовской области упавшее дерево убило 2 парней в автомобиле

Трагедия произошла в станице Багаевской.

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели двух молодых парней 1994 и 1999 годов рождения.

ЧП произошло в станице Багаевской Ростовской области сегодня днем, 30 сентября. На припаркованный у домовладения автомобиль упало дерево. В машине находились двое молодых людей. От полученных травм они скончались на месте.

Региональные следственные органы СКР по Ростовской области организовали по факту гибели 2 человек доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Ростовской области