Власти Ростовской области опровергли данные о смерти пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода

Ранее СМИ сообщали, что из-за перебоев с доставкой кислорода в больницу в "ковидном" отделении скончались 13 пациентов.

Сегодня ранее сообщалось, что в ГБ №20 в отделении для больных с коронавирусной инфекцией 12 октября из-за перебоев с кислородом для ИВЛ скончались 13 пациентов. Сейчас ТАСС со ссылкой на замглавы администрации города Ростова-на-Дону Елену Кожухову сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

В Росздравнадзоре Ростовской области по публикациям в СМИ назначена проверка по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Фото:Pixabay