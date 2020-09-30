Опубликовано видео с моментом ДТП в Подмосковье, где 2 человека погибли и 6 получили травмы

Среди пострадавших трое детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

В Московской области на 23 километре трассы М 8 произошло ДТП с двумя погибшими.

ТАСС со ссылкой на источники в ГИБДД по Московской области сообщает о ДТП, которое произошло около 4 утра на 23 километре трассы М 8. На дороге столкнулись два попутных автомобиля Kia и Opel.

В результате ДТП погибли 2 человека, еще 6 понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших трое детей в возрасте 6 месяцев, 2,5 года и 12 лет.

Причины аварии устанавливаются.

В социальных сетях опубликовано видео с моментом ДТП снятое видеорегистратором автомобиля очевидца. На кадрах видео видно, что одна из иномарок стоит в крайней правой полосе с включенными аварийными сигналами. Вторая иномарка, не сбавляя скорости, со всей силы врезается в стоящий автомобиль.

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