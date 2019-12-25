Самосвал с щебнем раздавил в машине женщину и ребенка в Подмосковье

Два человека погибли при падении большегруза на автомобиль.

В Домодедово самосвал с щебнем раздавил женщину и ребенка, которые находились в машине, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России в Telegram-канале.

По предварительным данным, смертельное ДТП произошло на улице Речная. Водитель, управляя самосвалом марки "Камаз", не справился с управлением, после чего произошло опрокидывание на легковой автомобиль.

В результате аварии женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль полностью смят. У самосвала повреждена кабина. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее мы сообщали, что на Колпинском шоссе взорвался автомобиль с военнослужащим и его женой. Мужчина погиб на месте

Фото: МВД России по Московской области