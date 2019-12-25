В Ростовской области загорелся цех по переработке пера

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

В Шахтах Ростовской области загорелся цех по переработке пера, сообщает "Интерфакс - Россия" со ссылкой на региональное МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу улица Дачная, 284 поступил в 6 часов 50 минут. В 7 часов 42 минут пожару присвоен 3 ранг сложности. На ликвидации пожара работают 55 человек и 17 единиц техники. Примерная площадь пожара 300 квадратных метров.

Пострадавших нет.

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Фото: ГУ МЧС по Ростовской области