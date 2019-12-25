Реконструкцию паропровода на Московском проспекте завершили на три месяца раньше

Трубу не ремонтировали 60 лет.

В Московском районе завершили реконструкцию паропровода длиной 490 метров. Она началась в декабре 2019, сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Паропровод у дома №108 обеспечит теплоснабжение здания Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. В.В. Андреева и военного комиссариата Московского района.

Теплосеть, запущенную в 1960-м году, ни разу не реконструировали или капитально не ремонтировали. В изношенном состоянии трубы передали в 2012-м году в ведомство ТЭК-а.

Территорию вокруг паропровода полностью приведут в порядок до конца июня. В пресс-службе отметили, что срок окончания работ по договору - середина октября 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реконструкцию паропровода у завода "Балтика" хотят завершить на год раньше запланированного срока.

Фото: "ТЭК СПб"