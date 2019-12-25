Реконструкцию паропровода у завода "Балтика" хотят завершить на год раньше запланированного срока

Прорыв паропровода произошел в ноябре 2019, были пострадавшие.

Работы по реконструкции магистральных сетей и паропровода в промзоне Парнас у завода "Балтика" завершат на год и три месяца раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

На данный момент специалисты заменили 1,5 км паропровода из запланированных 1,9 км. После обновления тепловых сетей, объем проложенных трубопроводов на участке составит около 2,1 км. На данный момент рабочие продолжают заниматься откопкой траншей, демонтажом изношенных коммуникаций и прокладкой новых трубопроводов.

В связи с этим движение транспорта по 6-му Верхнему переулку от проспекта Энгельса до Домостроительной улицы будет ограничено до 30 июня. Закрытый участок можно объехать по проспекту Энгельса, 8-му Верхнему переулку, проспекту Культуры, Домостроительной улице и 3-му Верхнему переулку.

Работы должны были полностью завершить в ноябре 2021, однако подрядчик планирует закончить их до 30 августа 2020. Стоимость реконструкции оценивается в 230 млн рублей.



Напомним, 11 ноября 2019 у завода "Балтика" произошел прорыв трубопровода. В результате случившегося женщина получила ожоги, всего было двое пострадавших. Piter.TV показал последствия аварии.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"