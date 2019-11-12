В Петербурге при прорыве паропровода на "Балтике" женщина получила ожоги

Анна Митянина рассказала о состоянии сотрудницы "Балтики", пострадавшей на заводе в Петербурге.

Стало известно состояние пострадавшей при прорыве паропровода на заводе пивоваренной компании "Балтика" в Выборгском районе Петербурга. По словам вице-губернатора города Анны Митяниной, женщина получила ожоги средней степени тяжести. Об этом чиновница написала в своем аккаунте в Twitter. По словам петербурженки, пациентка направлена в НИИ имени Джанелидзе.

По сведениям от МЧС, авария произошла на территории промышленной зоны на "Парнасе", в 6-м Верхнем переулке. С места событий госпитализировали одного сотрудника, второй отказался от медицинской помощи. Ранее руководство компании сообщило, что угрозы для жизни персонала больше нет.

Также в "ТЭК СПб" заметили, что окажут необходимую помощь пострадавшим. Обе женщины получат компенсацию. Имущество же, поврежденное из-за прорыва паропровода, застраховано в компании СОГАЗ.

Ранее Piter.tv писал о том, что cпециалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Курортном районе.

Фото: Twitter/Анна Митянина, Piter.tv

Видео: Piter.tv

