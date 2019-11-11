Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Курортном районе

В Курортном районе произошло технологическое нарушение оборудования.

Вечером 11 ноября жители Сестрорецка временно остались без электричества. По информации пресс-службы "Ленэнерго", это произошло из-за технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. Очевидец заснял видео, на котором он едет по неосвещенной трассе.

Специалисты компании выехали на место после сообщения об отключении электроснабжения и начали ремонтные работы. Обесточенные дома перевели на резервные схемы подачи электричества.

Вернуть свет в дома удалось в 20:22. На данный момент жители Курортного района получают электроэнергию в полном объеме, сообщили в пресс-службе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пресс-служба компании "Балтика" прокомментировала прорыв паропровода.

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