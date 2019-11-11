Пресс-служба компании "Балтика" прокомментировала прорыв паропровода

Все остались живы, однако есть два пострадавших.

В компании "Балтика", на заводе которой сегодня вечером произошел прорыв паропровода, прокомментировали инцидент. В пресс-службе организации рассказали о том, предприятие не прекратило свою работу.

Около 17:30 по адресу 6-й Верхний переулок у дома № 3 произошел прорыв магистрального паропровода диаметром 400 мм. В результате ЧП пострадало два человека, им оказывается вся медицинская помощь. Одного из пострадавших госпитализировали, второй человек отказался.

На данный момент теплотрасса перекрыта, на месте работают правоохранители, сотрудники МЧС и представители ГУП "ТЭК". Обломки асфальта нанесли незначительный ущерб зданию завода. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте ЧП и заснял последствия на видео.

Также пострадали четыре припаркованных автомобиля.

Видео: Piter.TV