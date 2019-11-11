На пивзаводе на Парнасе взорвался паропровод

На месте осматривают двух человек.

Вечером 11 ноября в Выборгском районе произошло ЧП, на 6-м Верхнем переулке у дома №3 взорвался паропровод ГУП ТЭК. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

На место прибыли бригады аварийной службы, жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте осматриваются два человека.

По сообщению очевидцев, пострадали транспортные средства, которые находились поблизости.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Софийской улице водитель "Газели" врезался в фургон, который перевозил эвакуатор.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"