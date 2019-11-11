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На Софийской улице водитель "Газели" врезался в фургон, который перевозил эвакуатор

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В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камер наружного видеонаблюдения.

Днем 11 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария. На Софийской набережной водитель "Газели" не рассчитал маневр  и врезался в фургон, который находился на эвакуаторе. В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камер наружного видеонаблюдения.

На видео можно увидеть, как "Газель", поворачивая направо, задевает кузов стоящего на эвакуаторе большегруза. От удара фургон, пошатываясь, едва не падает с эвакуатора на землю. Участникам аварии приходится остановиться прямо на повороте, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Ленобласти машина вылетела на обочину и въехала в дерево.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп на софийской, дтп с газелью
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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