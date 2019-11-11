На Софийской улице водитель "Газели" врезался в фургон, который перевозил эвакуатор

В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камер наружного видеонаблюдения.

Днем 11 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария. На Софийской набережной водитель "Газели" не рассчитал маневр и врезался в фургон, который находился на эвакуаторе. В распоряжении Piter.TV оказалась запись с камер наружного видеонаблюдения.

На видео можно увидеть, как "Газель", поворачивая направо, задевает кузов стоящего на эвакуаторе большегруза. От удара фургон, пошатываясь, едва не падает с эвакуатора на землю. Участникам аварии приходится остановиться прямо на повороте, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Ленобласти машина вылетела на обочину и въехала в дерево.

Видео: Piter.TV