В Ленобласти машина вылетела на обочину и въехала в дерево

В результате ДТП погиб пассажир.

Ночью воскресенья, 10 ноября, в поселке Петровское Призоерского района Ленобласти Chevrolet Aveo съехало в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла у дома по улице Шоссейной, 40. По предварительным данным, 32-летний водитель не смог справится с управлением по причине мокрого асфальта, в результате чего слетел на обочину и врезался в дерево. В ДТП погиб его 34-летний пассажир. Сам водитель госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии для установления всех деталей происшествия.

Ранее мы сообщали, что на КАДе водитель вылетел в кювет, не справившись с управлением.

Фото: vk.com/dtp47rus