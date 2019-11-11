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После прорыва паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали одного человека

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У здания разрушены стекла, также из-за взрыва повреждения получили 4 припаркованных автомобиля.

Стали известны подробности инцидента на Парнасе. Вечером 11 ноября на 6-м Верхнем переулке у дома № 3 произошел прорыв паропровода, есть пострадавший.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, прорвался паропровод ГУП ТЭК диаметром 400 мм. При этом технологический процесс завода "Балтика" не нарушен. 

В результате инцидента пострадали два человека, одного из них госпитализировался, второй от госпитализации отказался. Также у проходной пострадали стекла и четыре припаркованных автомобиля. 

Видео и фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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