В "ТЭК" объяснили "прорыв" трубы на Парнасе

Ночью на Домостроительной улице в промышленной зоне на Парнасе все заволокло паром. Об аварии ГУП "ТЭК СПб" сообщили очевидцы в социальных сетях.
По официальной информации пресс-службы предприятия, сброс пара произошел при подготовке к плановым работам на участке реконструируемого паропровода. Специалисты сделали это специально. Работы должны пройти сегодня, 22 декабря. Подрядчиком является ООО "ИК Энергия".
В зону работ попали Домостроительная улица, улица Энгельса, 3-й и 5-й Верхний переулок. На данный момент специалисты продолжают демонтировать старый паропровод и параллельно монтируют временную и постоянную теплотрассы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева тушили продуктовый магазин.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все