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В "ТЭК" объяснили "прорыв" трубы на Парнасе

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На самом деле это была подготовка к дальнейшим плановым работам.

Ночью на Домостроительной улице в промышленной зоне на Парнасе все заволокло паром. Об аварии ГУП "ТЭК СПб" сообщили очевидцы в социальных сетях.

По официальной информации пресс-службы предприятия, сброс пара произошел при подготовке к плановым работам на участке реконструируемого паропровода. Специалисты сделали это специально. Работы должны пройти сегодня, 22 декабря. Подрядчиком является ООО "ИК Энергия". 

В зону работ попали Домостроительная улица, улица Энгельса, 3-й и 5-й Верхний переулок. На данный момент специалисты продолжают демонтировать старый паропровод и параллельно монтируют временную и постоянную теплотрассы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева тушили продуктовый магазин. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: пар, паропровод, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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