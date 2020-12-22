В "ТЭК" объяснили "прорыв" трубы на Парнасе

На самом деле это была подготовка к дальнейшим плановым работам.

Ночью на Домостроительной улице в промышленной зоне на Парнасе все заволокло паром. Об аварии ГУП "ТЭК СПб" сообщили очевидцы в социальных сетях.

По официальной информации пресс-службы предприятия, сброс пара произошел при подготовке к плановым работам на участке реконструируемого паропровода. Специалисты сделали это специально. Работы должны пройти сегодня, 22 декабря. Подрядчиком является ООО "ИК Энергия".

В зону работ попали Домостроительная улица, улица Энгельса, 3-й и 5-й Верхний переулок. На данный момент специалисты продолжают демонтировать старый паропровод и параллельно монтируют временную и постоянную теплотрассы.

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