Ночью на проспекте Королева тушили продуктовый магазин

В павильоне вспыхнула обрешетка кровли.

В первом часу ночи во вторник, 22 декабря, на углу проспекта Королева с улицей Сизова разгорелся продуктовый магазин. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

В одноэтажном железобетонном торговом павильоне вспыхнула обрешетка кровли, огонь охватил 1 квадратный метр и вскоре был потушен девятью пожарными и двумя единицами техники. По словам очевидцев из дома на проспекте Королева, пожарные приехали оперативно, спустя пять минут после начала возгорания. Сведения о пострадавших не поступали.

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