С фуры на мосту Гатчинской объездной дороги упала бетонная плита

Пострадавшим оказывается помощь.

Вечером в понедельник, на мосту Гатчинской объездной дороги произошло ДТП, сообщил очевидец в соцсетях.

Свидетели отметили, что с фуры сорвалась бетонная плита.

Три машины смогли перескочили через неё, к пострадавшим приехала скорой помощь. На дороге перекрыто две полосы движение, собирается пробка уточнил петербуржец.

Обстоятельства аварии выясняются. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на пересечении Кирочной и Таврической столкнулись 2 легковушки.

Видео: vk.com/spb_today