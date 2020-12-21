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smirenny
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С фуры на мосту Гатчинской объездной дороги упала бетонная плита

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Пострадавшим оказывается помощь.

Вечером в понедельник, на мосту Гатчинской объездной дороги произошло ДТП, сообщил очевидец в соцсетях. 

Свидетели отметили, что с фуры сорвалась бетонная плита. 

Три машины смогли перескочили через неё, к пострадавшим приехала скорой помощь. На дороге перекрыто две полосы движение, собирается пробка

уточнил петербуржец. 

Обстоятельства аварии выясняются. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на пересечении Кирочной и Таврической столкнулись 2 легковушки.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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