С фуры на мосту Гатчинской объездной дороги упала бетонная плита

Вечером в понедельник, на мосту Гатчинской объездной дороги произошло ДТП, сообщил очевидец в соцсетях.
Свидетели отметили, что с фуры сорвалась бетонная плита.
Три машины смогли перескочили через неё, к пострадавшим приехала скорой помощь. На дороге перекрыто две полосы движение, собирается пробка
уточнил петербуржец.
Обстоятельства аварии выясняются. Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы писали, что на пересечении Кирочной и Таврической столкнулись 2 легковушки.
Видео: vk.com/spb_today
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