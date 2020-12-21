На пересечении Кирочной и Таврической столкнулись 2 легковушки

На видео попал момент столкновения машины такси и иномарки.

Ближе к вечеру в понедельник, 21 декабря, на пересечении Кирочной и Таврической улиц произошло ДТП, сообщили очевидцы.

Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии. Видно, как водитель такси выехал на перекресток и приготовился поворачивать, однако, по всей видимости, выехал на полосу, не уступив место встречному авто. В свою очередь водитель иномарки также не смог избежать столкновения. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП.

Видео: Piter.TV