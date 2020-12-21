Видео: ДТП на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы

Столкнулись "Хонда Цивик" и каршеринг.

Днем в понедельник, 21 декабря, на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Свидетель происшествия отметил, что "Цивик" не успел проскочить перед каршерингом, поворачивая налево". Позже в редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. По всей видимости оба водителя решили не соблюдать скоростной режим и не оценили ситуацию на дороге. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге водители совершили 4,7 тысяч аварий и погубили 12 человек.

Видео: Piter.TV