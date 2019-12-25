В Петербурге водители совершили 4,7 тысяч аварий и погубили 12 человек

За ноябрь петербургские водители побывали в ДТП 390 раз.

В Северной столице с начала года на дорогах произошло около 4,7 тысяч аварий. Об этом рассказали в Комитете по информатизации и связи со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что 80% столкновений произошли по вине водителей. В результате ДТП погибло 12 человек и пострадало 448 человек.

Кроме того, за ноябрь петербургские водители побывали в ДТП 390 раз. Также комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более в этом месяце 150 тысяч нарушений. Чаще всего водители нарушали скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что "Газель" и два автомобиля собрали пробку на КАД у Вантового моста.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"