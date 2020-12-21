"Газель" и два автомобиля собрали пробку на КАД у Вантового моста

В понедельник, 21 декабря, на внутренней стороне кольцевой автодороги после съезда с Большого Обуховского моста произошло ДТП. По словам проезжавших мимо водителей, на магистрали столкнулись "Газель" и два автомобиля.
Одного человека пришлось деблокировать из авто.
Только что проезжал, там, по-моему, больше трёх и кого-то выковыривали пожарные.
написал очевидец.
Водители сообщили о серьезной пробке на КАД в сторону Софийской развязки. Судя по данным Интернет-карт, на участке произошла еще одна авария, но перед мостом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что нападение незнакомцев на семью в Московском районе попало на видео.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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