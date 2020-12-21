  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:24
152
nadezhda_sib
Код вставки плеера

"Газель" и два автомобиля собрали пробку на КАД у Вантового моста

0 0

Одно из транспортных средств "легло" набок.

В понедельник, 21 декабря, на внутренней стороне кольцевой автодороги после съезда с Большого Обуховского моста произошло ДТП. По словам проезжавших мимо водителей, на магистрали столкнулись "Газель" и два автомобиля. 

Одного человека пришлось деблокировать из авто. 

Только что проезжал, там, по-моему, больше трёх и кого-то выковыривали пожарные.

написал очевидец. 

Водители сообщили о серьезной пробке на КАД в сторону Софийской развязки. Судя по данным Интернет-карт, на участке произошла еще одна авария, но перед мостом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нападение незнакомцев на семью в Московском районе попало на видео. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, кад, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии