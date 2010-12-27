"Теплосеть" начнет масштабную реконструкцию теплосетей в двух районах города

Обновят Калининский и Фрунзенский район.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" готова приступить к реконструкции тепловых сетей в Калининском и Фрунзенском районах, сообщает пресс-служба организации. Обновление устаревших трубопроводов поможет наладить бесперебойное теплоснабжение в 372 зданиях.

Во Фрунзенском районе построят чуть больше километра сети-дублера "Турку", проходящей от дома №27 по улице Турку до Софийской улицы, а также временный трубопровод распределительной сети "Будапештсткая", длиной 2333 метра. Благодаря последнему жители не лишатся тепла в домах в период ремонта основного участка.

В Калининском районе начнется строительство 593 метров дублирующей сети тепломагистрали "Полюстровская". Работы будут проходить на территории Любашинского сада.

В настоящий момент ведутся подготовительные мероприятия и строительно-монтажные работы на временных трубопроводах.

Отмечается, что полная реконструкция теплосетей с переключением на постоянную схему теплоснабжения и восстановление территории на месте ремонта запланирована на 2020 год.

В целом, в рамках адресной программы "Теплосеть" планирует построить 13,2 километров сетей-дублеров и обновить 5,5 километров трубопроводов.

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Фото: АО "Теплосеть Петербурга"