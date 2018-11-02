В Петербурге расширят программу оказания бесплатной медпомощи

Так предполагается расширить список бесплатных лекарств с 520 до 671.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли закон об оказании бесплатной медпомощи в первом чтении. Документ поддержали 43 парламентария.

Так предполагается расширить список бесплатных лекарств с 520 до 671. В перечень включат жизненно необходимые и важнейшие лекарства из федерального списка.

Также проектом предусматривается обновление реестра медучреждений и установление нормативов при оказании медицинской помощи. Стоимость территориальной программы ОМС Петербурга при этом должна уменьшиться на 128 958,2 тысячи рублей.

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