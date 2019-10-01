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В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

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Индийскую компанию уже лишили сертификата пригодности на данный препарат. Таблетки запретили в Корее, Латвии, Бангладеше и США.

В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Лекарство занесли в черный список, так как в нем нашли примесь, которую производят в Индии. В этой примеси и обнаружили смертельно опасный канцероген N-нитрозодиметиламин. Его небольшая доза может вызвать рак желудочно-кишечного тракта, а также заболевания печени, кишечника.

Сейчас Росздравнадзор изучает, оказался ли в отечественных аптеках "Ранитидин" индийского производства. Пока что изымать все лекарства из оборота не планируют. Индийскую компанию уже лишили сертификата пригодности на данный препарат. Таблетки запретили в Корее, Латвии, Бангладеше и США.

Ранее Депздрав предостерег от лечения антибиотиками при ОРВИ.

Видео: YouTube

Теги: изжога, рак, ранитидин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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