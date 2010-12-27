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Депздрав предостерег от лечения антибиотиками при ОРВИ
Сегодня, 13:01
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nastya960

Депздрав предостерег от лечения антибиотиками при ОРВИ

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Принимать антибиотики совсем не состоит без назначения врача.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасности приема антибиотиков. Об этом сообщило РИА "Новости".

Принимать антибиотики совсем не состоит без назначения врача. Эти препараты обладают побочными эффектами: угнетение функции печени и почек, аллергия, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка.

Принимать антибиотики нужно при болезнях, которые вызваны микробами. Поэтому принимать эти лекарства при вирусных инфекциях абсолютно бессмысленно.

Зима близко. В Петербурге начали работу передвижные прививочные пункты.

Теги: антибиотики, орви
Категории: Лента новостей, Новости России,

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