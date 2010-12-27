Депздрав предостерег от лечения антибиотиками при ОРВИ

Принимать антибиотики совсем не состоит без назначения врача.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасности приема антибиотиков. Об этом сообщило РИА "Новости".

Принимать антибиотики совсем не состоит без назначения врача. Эти препараты обладают побочными эффектами: угнетение функции печени и почек, аллергия, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка.

Принимать антибиотики нужно при болезнях, которые вызваны микробами. Поэтому принимать эти лекарства при вирусных инфекциях абсолютно бессмысленно.

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