Зима близко. В Петербурге начали работу передвижные прививочные пункты

Они будут работать во всех районах города по особому графику.

В Петербурге начали работу передвижные прививочные пункты. Медики отмечают, что горожанам не стоит тянуть с вакцинацией, потому что именно сейчас cамое благоприятное время для того, чтобы привиться от гриппа.

Где в Петербурге искать передвижные прививочные пункты?

Прививочные пункты работают во всех районах города, у самых оживленных станций метро и в торговых центрах. Так, около станции метро "Чкаловская" медики принимают горожан по будним дням с 10:00 до 14:00, а около метро "Горьковская" с 15:00 до 19:00. Прием в Петроградском районе заканчивается 26 сентября.

В Приморском районе врачи прививают петербуржцев сразу около 5 станций метро. Так, передвижной прививочный пункт открыт до 30 сентября около метро "Черная речка" и "Пионерская". Горожане могут обратиться к медикам в понедельник и пятницу. Также прием открыт около станций "Старая деревня" и "Комендантский проспект" и "Беговая".

В Выборгском районе "прививки раздают" у самых оживленных станций метрополитена до 5 октября с 8 утра и до 19:30.

В Калининском районе врачи ведут медосмотр около метро "площадь Ленина" и станции "Академическая". Горожан ждут до 15 ноября с 16:00 до 19:30 на рабочей неделе.

За прививками можно обратиться также к медикам у метро "Парнас", "Купичино", "Международная", "Звездная", "Московская" и на других оживленных станциях.

Как проходит медосмотр?

Пока горожанин стоит в очереди, он должен заполнить информированное согласие на прививку, затем пациента приглашают в машину скорой помощи. Перед вакцинацией врач-терапевт проверит наличие противопоказаний для прививки. Медики измерят у пациента давление и температуру. Вакцинация не проводится, если человек уже болеет ОРВИ или гриппом. Кроме того, врачи уточнят у пациента наличие аллергии на белок и дрожжи. Прививка делается в правое предплечье, процедура длится не более 10 минут.

После прививки горожанин получает справку о проведенной вакцинации.

Какие документы нужно взять с собой на прием?

Для петербуржцев вакцинация бесплатная. Она проходит по той же схеме, что и в обычной поликлинике. Горожанину необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

Кроме того, горожане также могут пройти медобследование в городских поликлиниках.

От чего защитит эта прививка?

По словам медиков, эта процедура защитит горожан от гриппа и от осложнений, которая приносит простуда. В прививку входит вакцина от 5 штаммов. Российские ученые начали заниматься разработкой этой вакцины еще в СССР.

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Фото:pixabay, роскомнадзор