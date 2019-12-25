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"Теплосеть" испытает трубы в двух районах Петербурга
Сегодня, 20:27
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smirenny

"Теплосеть" испытает трубы в двух районах Петербурга

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Испытания пройдут и в одном районе области.

В среду, 2 сентября, стало известно, что АО "Теплосеть" проведет повторную проверку труб в нескольких районах города и области.

Так, в четверг, 3 сентября, испытания пройдут в Выборгском, Калининском и Всеволожском районах регионов. Специалисты проверят, в каком состоянии находятся трубы и есть ли риск аварий зимой. Во время испытаний температура воды в магистралях не поднимется выше 40 градусов.

Ранее мы писали, что системы отопления в домах Петербурга полностью готовы к зиме.

 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Теги: испытание труб, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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