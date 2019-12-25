Системы отопления в домах Петербурга полностью готовы к зиме

В среду, 2 сентября, стало известно, что системы отопления в петербургских домах полностью подготовлены к зимнему сезону.
Контроль за ситуацией взял губернатор города и поставил задачу закончить все работы к 1 сентября. Специалисты привели в порядок не только системы отопления и водоснабжения, но отработали технологию "холодный чердак".
В текущем режиме продолжается плановый ремонт зданий и внутридомовых инженерных систем.
Ранее мы писали, что на текущий ремонт жилых домов Петербурга потратят 5 млрд рублей.
Фото: pixabay.com
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