Системы отопления в домах Петербурга полностью готовы к зиме

Задача стояла подготовить системы к 1 сентября.

В среду, 2 сентября, стало известно, что системы отопления в петербургских домах полностью подготовлены к зимнему сезону.

Контроль за ситуацией взял губернатор города и поставил задачу закончить все работы к 1 сентября. Специалисты привели в порядок не только системы отопления и водоснабжения, но отработали технологию "холодный чердак".

В текущем режиме продолжается плановый ремонт зданий и внутридомовых инженерных систем.

Ранее мы писали, что на текущий ремонт жилых домов Петербурга потратят 5 млрд рублей.

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