На текущий ремонт жилых домов Петербурга потратят 5 млрд рублей

Управляющие компании следят за работами на кровле, фасадах, лестничных клетках, инженерных сетях.

Более 5 миллиардов рублей потратят управляющие компании Петербурга на текущий ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Бондаренко.

В плане ремонта на текущий год предусмотрены работы на кровле, фасадах, лестничных клетках, инженерных сетях. К августу рабочие выполнили ремонт уже на 2,3 млрд рублей. Отмечается, что в первую очередь выполняются работы, помогающие домам пережить грядущий отопительный сезон с комфортом. Речь идет о ремонте инженерных коммуникаций и крыш, которые должны закончить к сентябрю.

Быстрее всего работы на инженерных сетях прошли в Петроградском и Московском районах, где весь запланированный ремонт уже выполнили. Ремонт кровли быстро завершили в Кировском, Петроградском и Петродворцовом районах. Фасады усерднее всего ремонтируют в Петродворцовом и Калининском районах, а лестничные клетки – в Московском и Выборгском районах.

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Фото: Piter.TV