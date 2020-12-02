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"Теплосеть" завершила реконструкцию сетей у школы по улице Костюшко
Сегодня, 9:40
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"Теплосеть" завершила реконструкцию сетей у школы по улице Костюшко

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Работы провели для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Московского района.

В пятницу, 20 августа, пресс-служба компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщила Piter.tv о завершении реконструкции участка тепломагистрали у дома №34 по улице Костюшко.

Работы проводили, чтобы обеспечить надежное теплоснабжения потребителей Московского района и предотвратить возможные нештатные ситуации на сетях, в том числе на территории школы.

Проект был реализован в два этапа: до начала прошлого учебного года произвели полную замену 200-метрового участка ненадежного трубопровода, проходящего по территории общеобразовательной школы №537, тогда было воссановлено благоустройство и выполнено подключение потребителей к новым сетям.

А в рамках второго этапа, который проходил в первом квартале текщуего года, специалисты компании реконструировали еще 470 метров трубопроводов по улице Костюшко.

При реконструкции были использованы современные трубы, которые защищены от коррозии и химически агрессивных сред, что продлевает срок службы тепловой магистрали и сокращает тепловые потери.

Ранее мы писали, что ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"

Теги: реконструкция теплосети, теплосеть, улица костюшко
Категории: Лента новостей,

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