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ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах
Сегодня, 10:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах

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Реконструкция теплосетей обеспечит надежность и качество теплоснабжения 10 жилых домов, в которых проживают 5000 человек.

ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах, где за три года произошло 42 дефекта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На Школьной улице в поселке Шушары обновлено 1889 метров сетей. В работе – последние 20 метров, на остальных участках благоустройство после земляных работ уже восстановлено. 

Реконструкция теплосетей обеспечит надежность и качество теплоснабжения 10 жилых домов, в которых проживают 5000 человек. Экс-собственник теплосетевого комплекса СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" годами не вкладывался в их реконструкцию.

Ранее стало известно, что теплотрассы Петербурга проверят на целостность с помощью роботов.

Фото: ТЭК

 

Теги: теплосети, тэк, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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