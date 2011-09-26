Реконструкция теплосетей обеспечит надежность и качество теплоснабжения 10 жилых домов, в которых проживают 5000 человек.

ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах, где за три года произошло 42 дефекта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На Школьной улице в поселке Шушары обновлено 1889 метров сетей. В работе – последние 20 метров, на остальных участках благоустройство после земляных работ уже восстановлено.



Реконструкция теплосетей обеспечит надежность и качество теплоснабжения 10 жилых домов, в которых проживают 5000 человек. Экс-собственник теплосетевого комплекса СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" годами не вкладывался в их реконструкцию.

Ранее стало известно, что теплотрассы Петербурга проверят на целостность с помощью роботов.

Фото: ТЭК