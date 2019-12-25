Теплотрассы Петербурга проверят на целостность с помощью роботов

Робот поможет определить любое отклонение от нормы и уровень повреждений теплотрассы.

Энергетики Петербурга в своей работе будут использовать робот, который поможет оценить объем предстоящего ремонта тепломагистрали. Благодаря автоматизированному комплексу специалисты исследовали участок теплотрассы на улице Савушкина, где в апреле провалились под асфальт припаркованные машины. Рабочие измерят толщину стенок трубы и изнутри выявят ненадежные участки. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Робот может исследовать процент износа участков магистрали и подсказывает специалисту, какую трубу нужно заменить. Однако робот не работает дистанционно от трубы, поэтому для проверки нужно раскопать участок и водрузить комплекс с помощью крана на магистраль, очистив ее заранее. После полученные результаты изучаются, принимаются решения о ремонте.

Если отреагировать оперативно, то вероятность возникновения коммунального фонтана можно снизить.

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Фото: Piter.tv