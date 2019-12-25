  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дудергофский канал в Красносельском районе очистили от водорослей
Сегодня, 15:05
123
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Дудергофский канал в Красносельском районе очистили от водорослей

0 0

По завершении работ было собрано и отправлено на специализированный полигон около двух кубометров водрослей.

На прошлой неделе специалисты "Ленводхоза" очистили Дудергофский канал от водорослей, сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники очистили канал от водорослей и травы, а также привели в порядок береговые откосы городских гидротехнических сооружений. Специалисты выполнили кошение водорослей с помощью самоходной машины-амфибии. Более того, сотрудники завершили кошение в Приморском и Выборгском районах города.

Ранее стало известно, что в Петербурге началось активное цветение сине-зеленых водорослей.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Ленводхоз"

Теги: водоросли, дудергофский канал, ленводхоз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии