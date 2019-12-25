Дудергофский канал в Красносельском районе очистили от водорослей

По завершении работ было собрано и отправлено на специализированный полигон около двух кубометров водрослей.

На прошлой неделе специалисты "Ленводхоза" очистили Дудергофский канал от водорослей, сообщает пресс-служба организации. Сотрудники очистили канал от водорослей и травы, а также привели в порядок береговые откосы городских гидротехнических сооружений. Специалисты выполнили кошение водорослей с помощью самоходной машины-амфибии. Более того, сотрудники завершили кошение в Приморском и Выборгском районах города. Ранее стало известно, что в Петербурге началось активное цветение сине-зеленых водорослей. Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Ленводхоз"